Еврокомиссия ввела временные защитные меры по импорту стали

18 июля 2018 13:31 (UTC+04:00)

Еврокомиссия решила ввести временные защитные меры по импорту стальной продукции, передает РИА Новости.

Так, ограничения в виде тарифных квот коснутся 23 категорий товаров из стали. Кроме того, пошлины в размере 25 процентов введут только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.

Меры применяются в отношении всех стран, за исключением некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в Евросоюз, а также Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

Этот шаг в Еврокомиссии объяснили необходимостью предотвратить негативные последствия от недавно введенных США пошлин на сталь.

"Пошлины США на стальную продукцию вызывают перенаправление продукции, что может привести к серьезному ущербу для сталелитейщиков и рабочих ЕС в этой отрасли. У нас не осталось другого выбора, кроме как ввести временные защитные меры для защиты промышленности от резкого роста импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют, что рынок ЕС останется открытым и будет поддерживать традиционные торговые потоки", — заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Защитные меры вступят в силу в четверг. Они могут действовать в течение максимум 200 дней.

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