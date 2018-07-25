Сенат Польши отклонил предложение президента о конституционном референдуме

Сенат Польши (верхняя палата парламента) отклонил предложение президента страны Анджея Дуды о проведении осенью конституционного референдума, передает РИА Новости

Сенаторы большинством голосов отклонили проект постановления о назначении референдума на 10-11 ноября.

В минувшую пятницу президент Дуда направил на рассмотрение сената проект постановления о назначении конституционного референдума, на который, в числе прочего, предлагалось вынести вопрос о повышении роли президента в системе государственного управления.

В проект постановления о проведении референдума Дуда включил 10 вопросов. Гражданам Польши предлагали ответить на вопрос, нужно ли принять новую конституцию или внести изменения в действующую. Еще одним вопросом было определение модели исполнительной власти — выбрать между президентской и парламентской.

Гражданам Польши предлагалось указать в конституции на христианские основы государственности страны и закрепить ее членство в ЕС и НАТО.

Более того, предлагалось конституционно гарантировать поддержку семьи, детства, инвалидов и закрепить пенсионный возраст на уровне 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Также президент предлагал закрепить в конституции существующее в настоящее время административно-территориальное разделение Польши на гмины, повяты и воеводства.

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