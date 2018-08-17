Полиция Испании узнала, как продавцы на пляжах готовят коктейли

17 августа 2018 01:45 (UTC+04:00)

В Сети появились кадры того, как полицейские в Барселоне нашли в углублениях канализационных люков бутылки с алкоголем, соломинки и лед: их уличные продавцы используют для приготовления коктейлей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По заявлению полицейских, им также стало известно, что некоторые из напитков смешиваются на грязных поверхностях, иногда – в общественных туалетах, а фрукты моют в пляжных душах.

Многие продавцы говорят отдыхающим на пляже, что их коктейли – из соседних баров и продают их в среднем за пять с половиной евро.

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