Обслуживающая мост в Генуе компания обязалась его восстановить

18 августа 2018 20:44 (UTC+04:00)

Компании Autostrade per l'Italia, обслуживающая мост Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого, по последним данным, погибло 43 человека, обязалась восстановить его. Об этом, как передает ТАСС, в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, фирма выделила около €500 млн на устранение последствий обрушения. По словам главы компании Джованни Кастеллуччи, новый мост будет возведен с использованием этих средств.

Утром во вторник близ города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Порядка пяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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