Милош Земан призвал к отмене антироссийских санкций

30 августа 2018 10:49 (UTC+04:00)

Президент Чехии Милош Земан призвал к отмене антироссийских санкций.

Как сообщило агентство CTK, это заявление он сделал на встрече с послами и главами дипломатических миссий республики, которая прошла в Пражском граде, передает ТАСС.

"От антироссийских санкций проигрывают обе стороны (Россия и Запад), - подчеркнул он. - Это касается, вообще, любых санкций".

Лидер Чехии также добавил, что примером неэффективности санкций являются действия США против Кубы. Земан напомнил, что американцы десятилетиями пытались изменить политический режим в этой стране, используя санкции, но у них ничего не вышло.

Глава чешского государства также подчеркнул, что антироссийские санкции вредят не только РФ, но и Евросоюзу, который к ним присоединился. По его мнению, Европейский совет не должен их продлевать.

Представителем Чехии в Европейском совете является премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По словам президента, глава кабмина республики также разделяет его взгляды по вопросу антироссийских санкций. Земан также напомнил, что точно такой же позиции придерживаются ведущие политики Словакии, Австрии, Венгрии и Италии.

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