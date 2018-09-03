Греческие моряки бастуют, требуя увеличения зарплаты

Всегреческая федерация моряков PNO в понедельник проводит 24-часовую забастовку, требуя увеличить зарплату, сообщает РИА Новости.

С 6 утра понедельника до 6 утра вторника суда остаются в портах, паромное сообщение с островами остановлено.

Забастовку было решено провести после неудачных коллективных переговоров между PNO и Ассоциацией операторов пассажирских судов (SEEN). Все попытки властей отменить забастовку в период высокого туристического сезона оказались бесплодными.

На переговорах PNO требовала повысить на 5% зарплату по коллективным трудовым соглашениям, утверждая, что в течение восьми лет кризиса у них не было никакого увеличения зарплаты, несмотря на тяжелый труд. Судовладельцы со своей стороны утверждали, что не уменьшили заработную плату моряков, как и в других отраслях. Судовладельцы предложили повысить зарплату на 1% с сентября 2018 года и на 1% с июня 2019 года, но федерация отклонила это предложение.

PNO заявила о возможности расширения акции протеста и предостерегла судовладельцев и министерство торгового флота от попыток запугать моряков.

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