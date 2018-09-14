Автомобилист наехал на посетителей бара на юге Франции

14 сентября 2018 11:41 (UTC+04:00)

Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Ним на юге Франции. Автомобилист задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По его данным, инцидент произошел в 01:00 в пятницу. 32-летний мужчина направил свой легковой автомобиль на посетителей местного бара, находившихся на тротуаре перед заведением, после чего врезался в ограждение, в результате два человека получили легкие травмы.

По словам прокурора республики Эрика Мореля, выехавшего на место ЧП, водитель автомобиля пытался бежать, но был сразу же задержан.

Французская прокуратура открыла расследование по статье "покушение на убийство".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы МИД Китая и Франции выступили против политики односторонних действий
Китай 09:38
Россия полностью заместила французские комплектующие для танковых прицелов
Россия 09:31
МИД Франции считает, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал
Европа 13 сентября 16:32
Министр обороны Турции обсудил с французским коллегой ситуацию в Сирии
Турция 13 сентября 07:45
В бундестаге предостерегли немецких военных от участия в конфликте в Сирии
Европа 11 сентября 09:38
Мэр Парижа попросил МВД Франции усилить присутствие полиции в столице
Европа 10 сентября 19:08
Лента новостей
В Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП
Европа 12:51
Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают меморандум в военной сфере
Политика 12:49
Стартовал проекта о снятии производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса
Энергетика 12:49
МИД КНР заявил протест США из-за санкций в отношении китайской компании
Китай 12:40
Официальный Баку: Объявление Азербайджану войны Арменией открыто показывает, что она – сторона конфликта
Политика 12:39
Число граждан Турции посетивших Азербайджан в рабочих целях сократилось более чем на 80 процентов
Бизнес 12:39
В Ашхабаде пройдет 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана 2018»
Энергетика 12:35
Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию
Турция 12:29
Азербайджан на 55% увеличил экспорт электроэнергии
Энергетика 12:28