Президент Республики Корея посетит страны Европы

13 октября 2018 13:22 (UTC+04:00)

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправляется с 13 по 21 октября в поездку по странам Европы, в ходе которой посетит Францию, Италию, Ватикан, Бельгию и Данию, передает в субботу ТАСС.

Как сообщила администрация южнокорейского лидера, с 13 по 18 октября южнокорейский лидер побывает с государственным визитом во Франции и официальным визитом в Италии, где обсудит вопросы развития двусторонних отношений с этими странами.

"В повестке дня визита в Париж в первую очередь будут находиться вопросы внешней политики и безопасности, а в Риме в основном будет обсуждаться экономическое партнерство", - отмечает администрация Мун Чжэ Ина.

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