Главы МИД ЕС одобрили режим введения санкций за создание и применение химоружия

15 октября 2018 13:11 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за создание и применение химического оружия. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

"Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия", - говорится в заявлении Совета.

В нем подчеркивается, что ЕС "сможет отныне вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия где-либо, независимо от национальности и местонахождения". "Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаниям, которые напрямую ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними [лицами, применившими химоружие]", - говорится в документе.

Разработка нового механизма введения санкций была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня, в котором говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипалей, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии. На ней страны - члены ОЗХО простым голосованием наделили эту организацию правом называть виновных (в том числе возможных виновных) в применении химических атак. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал это решение "узурпацией эксклюзивных полномочий Совета Безопасности ООН".

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