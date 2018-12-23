Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал решение США вывести войска из Сирии, заявив, что Франция сохранит военное присутствие в восточном Средиземноморье, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

"Франция продолжит быть вовлечённой в Леванте. Сегодня там есть военное присутствие", - сказал Макрон на пресс-конференции в Чаде, комментируя решение США.

Как подчеркнул французский лидер, нельзя забывать, что с самого начала международная коалиция, где США являются главной силой, действовала в Сирии с опорой на "Сирийские демократические силы" (SDF) и курдов. "Поэтому я призываю к ответственности каждого - не забывать, что мы им должны", - добавил он.

Макрон также заявил, что операция "Бархан" в регионе Сахель будет продолжена. "Ни в каком случае выбор той или иной державы не будет иметь влияние на нашу вовлечённость. Она продолжится", - сказал президент Франции.

Франция проводит в Сахеле и Сахаре операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.

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