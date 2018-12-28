ЕС счел «совершенно необоснованной» высылку своего посла из Конго

Евросоюз назвал «совершенно необоснованным» решение Демократической республики Конго (ДРК) выслать в 48 часов европейского посла в ответ на продление санкций ЕС в отношении официальных лиц и политиков ДРК, включая главного претендента на пост главы государства на предстоящих выборах в этой стране. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

"В четверг глава МИД ДРК объявил, что посол ЕС в этой стране Барт Уври должен покинуть ее территорию в течение 48 часов. Евросоюз сожалеет об этом решении и считает его совершенно необоснованным и контрпродуктивным в преддверии выборов в ДРК", — говорится в документе.

Совет ЕС 10 декабря заявил о продлении на один год ранее введенных санкций против 14 должностных лиц ДР Конго. Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на въезд в Евросоюз 14 физических лиц. Среди лиц них — бывший министр внутренних дел страны Эмманюэль Рамазани Шадари, который является официальным преемником нынешнего главы государства Жозефа Кабилы и будет принимать участи в намеченных на 30 декабря выборах.

По итогам выборов в ДРК должны быть избраны новый президент страны, парламент, а также местные законодательные органы власти. Изначально голосование было запланировано на 23 декабря, однако оно было перенесено на неделю из-за пожара, уничтожившего избирательные бюллетени и около 70% оборудования, которое предполагалось использовать для проведения избирательных процедур в столице страны — Киншасе.

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