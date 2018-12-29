В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле

29 декабря 2018 21:41 (UTC+04:00)

Аэропорт Ганновера приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами попытался проехать на его территорию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в субботу в федеральной полиции Германии.

Мужчина, управлявший машиной, задержан. Инцидент произошел на одном из пропускных пунктов около 18:00 мск.

Терминалы аэропорта по-прежнему открыты для пассажиров и встречающих. Как долго продлится запрет на прием и отправление рейсов, неизвестно.

В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае.

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