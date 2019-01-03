Мэй обсудит пути вывода из тупика сделки по Brexit с ведущими политиками ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приступит в четверг к раунду дипломатии с ведущими европейскими политиками, чтобы рассмотреть вместе с ними пути вывода из тупика ситуации вокруг сделки по Brexit. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета Financial Times, по информации которой, у британского лидера на этой неделе запланировано обсуждение данной темы с несколькими главами правительств стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и премьера Нидерландов Марка Рютте, а также с главой Евросовета Дональдом Туском.

Издание информировало, что одной из главных тем этих переговоров станет рассмотрение возможности получения со стороны Брюсселя гарантий ограниченного времени действия особого таможенного режима между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и покидающей его в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Вместе с тем, как отмечает газета, власти ЕС до сих пор не подавали никаких сигналов о намерении пойти навстречу британскому премьеру и внести изменения в текст уже согласованной между сторонами сделки.

Расчет на "эффект домино"

Однако, как полагает газета, Мэй все равно надеется на позитивный исход своих контактов с Брюсселем и лидерами стран ЕС и рассчитывает, что сможет добиться от европейских партнеров надлежащих уступок, доказывающих скептически настроенным британским парламентариям, что страна не будет вечно находиться в Таможенном союзе ЕС. При таком сценарии Мэй должна будет получить поддержку со стороны Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, с которой у британских консерваторов ранее был заключен политический союз, обеспечивающий тори парламентским большинством. Далее же расчет строится на "эффекте домино", когда следом за юнионистами сделку должны будут поддержать и умеренно настроенные депутаты от Консервативной партии и других политических сил.

Оптимизм главы британского МИД

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду заявил о своей уверенности, что правительство Мэй в конце концов найдет путь к тому, чтобы заручиться поддержкой парламентариев при проведении сделки по условиям Brexit через Палату общин. При этом он добавил, что от Брюсселя, который в общем согласился с формулировкой, что режим поддержки пребывания Ольстера в Таможенном союзе ЕС будет носить временный характер, Лондон не требует ничего нового, а просит лишь пояснить, что означает понятие "временный" в конкретных сроках.

Однако газета сообщила, что, несмотря на позитивный настрой Ханта в отношении предстоящего голосования в британском парламенте, министр по вопросам Brexit Стивен Баркли соберет в четверг членов правительства, чтобы обсудить с ними в качестве запасного варианта подготовку страны к "жесткому Brexit", то есть выходу страны из ЕС без какого-либо соглашения об условиях "развода".

25 ноября минувшего года ЕС и Великобритания согласовали по итогам продлившихся полтора года переговоров сделку по условиям Brexit, однако Тереза Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали от нее заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. В сложившихся условиях глава британского правительства приняла решение перенести с 11 декабря на третью неделю января парламентское голосование по ранее достигнутому с властями ЕС соглашению.

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