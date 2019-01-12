Слова Макрона о лентяях вызвали возмущение политиков во Франции

Оппозиция во Франции подвергла резкой критике в субботу президента страны Эмманюэля Макрона за сделанные им высказывания относительно "ленивых" французов. Об этом сообщили радиостанция France Info, газета Le Figaro и Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Макрон вечером в пятницу проводил в Елисейском дворце ежегодный прием булочников и кондитеров, выпекающих традиционный для праздника Богоявления "пирог королей". Выступая перед ними, президент, в частности, заявил: "Наша молодежь нуждается в том, чтобы ее обучали профессиям, а также приучали к мысли, что необходимо прикладывать усилия, чтобы достичь чего-то в жизни. Те беспорядки, которые в настоящее время происходят в нашем обществе, подчас связаны с тем, что слишком много наших граждан считают, что можно всего добиться, не прикладывая должны усилий в труде".

"Слишком часто люди забывают, что кроме тех прав, которыми они пользуются во Французской Республике, - а их ничуть не меньше, чем во многих других странах - есть еще и обязанности граждан", - добавил глава государства.

Заявление было сделано за несколько часов до начала девятого по счету общенационального дня протеста, который проводят во Франции "желтые жилеты", недовольные постоянным ростом цен и налогов, недостаточными мерами по борьбе с бедностью. "Высокомерной королевской глупостью" назвал высказывание Макрона депутат Национального собрания от движения "Неприсоединившаяся Франция" Алекси Корбьер, выступая в эфире телеканала BFM. Он подчеркнул, что таким образом президент дает понять, что "те люди, которые выходят на улицы, те, кто поддерживает "желтые жилеты", плохо трудятся в своей жизни".

Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии Франции написал в Twitter: "Когда слышишь такое, то создается впечатление, что это некая ложная информация и что президент страны просто не может подобным образом подливать масла в огонь в момент, когда в стране царит столь сильная напряженность. Но потом убеждаешься - да, действительно, от так сказал".

В свою очередь Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", а в недавнем прошлом один из основных руководителей крайне правого "Национального фронта", заявил, что "Эмманюэль Макрон вновь намеренно оскорбляет французский народ". "Неужели не прикладывают достаточных усилий в своем тяжком труде французские медсестры или матери одиночки?", - заявил он в Twitter. "Не надо путать защиту необходимости упорного труда и защиту интересов сильных мира всего", - написал на своей странице в Twitter национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

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