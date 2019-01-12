Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека

12 января 2019 17:47 (UTC+04:00)

При взрыве в Париже погибли четыре человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, двое из погибших — пожарные.Парижская префектура, в свою очередь, заявила, что погибших двое, оба они пожарные.

Ранее сообщалось о 36 пострадавших, 12 из которых получили серьезные ранения.
Российское посольство выясняет, нет ли среди погибших и пострадавших россиян. Пока никакой информации на этот счет не поступало.
Взрыв в пекарне на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в девятом округе Парижа прогремел около девяти утра по местному времени. После взрыва начался пожар, в соседних зданиях выбило стекла.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. При этом BFMTV отмечает, что ЧП никак не связано с очередными протестными акциями "желтых жилетов", которые проходят сегодня в столице Франции.

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