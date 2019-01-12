Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека

При взрыве в Париже погибли четыре человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, двое из погибших — пожарные.Парижская префектура, в свою очередь, заявила, что погибших двое, оба они пожарные.