Участники крупнейшей аграрной выставки Германии хотят работать с Россией

19 января 2019 13:28 (UTC+04:00)

Крупнейшая в мире сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" (Grüne Woche) открылась в пятницу в немецкой столице, 1750 участников из более чем 60 стран мира представили там свою продукцию, многие из них хотят и стремятся работать с Россией. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали сами экспозиционеры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Организаторы ранее заявили, что до 27 января "Зеленую неделю" посетят около 400 тысяч человек. Большой интерес у публики в первый день экспозиции вызвал российский национальный стенд, торжественно открытый министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Зажигательные казачьи песни, исполненные ансамблем из Ставропольского края, бесплатная дегустация пирожков, блинчиков, пастилы и настоящих соленых огурцов (в других павильонах предприимчивые участники брали за маленький бутерброд со стенда до 4 евро) - все это вызвало восторг у искушенной немецкой публики.

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клокнер, посетившая российский стенд, заявила, что рада возвращению России на выставку. С радостью же говорили о планах наладить бизнес в России участники "Зеленой недели".

К сожалению, из-за действия продуктового эмбарго, введенного Москвой в 2014 году в отношении стран, поддержавших экономические санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине и в Крыму, граждане стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, а также Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории и Украины не могут пока рассчитывать на экспорт своей сельскохозяйственной продукции и продовольствия восточнее российско-белорусской границы. Тем шире открываются перспективы для бизнесменов из других стран наладить взаимовыгодные отношения с россиянами.

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