ЕС поддерживает парламент Венесуэлы и надеется на выборы

Евросоюз поддерживает Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы и надеется на политический процесс, который приведет к выборам в стране. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем Национальную ассамблею и хотели бы видеть политический процесс, который привел бы к выборам", - сказала она.

Косьянчич добавила, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ведет переговоры с коллегами о ситуации в Каракасе. "Сейчас много контактов происходит. Могерини находится в постоянном контакте с главами МИД не только стран ЕС, но и с другими главами МИД", - сказала она.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства политика уже признали, в частности, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, США, Чили, Эквадор, Организация американских государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались в том числе Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Турция, а Китай призвал решить все противоречия мирным путем и выступил против вмешательства извне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.