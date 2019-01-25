Парламент Греции ратифицировал договор о переименовании Македонии

Парламент Греции проголосовал за Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
При открытом поименном голосовании ратификацию договора поддержали 153 депутата в 300-местном парламенте. Против были 146 депутатов. Один депутат воздержался.
"За" выступили 145 депутатов правящей партии СИРИЗА и восемь депутатов из других партий и независимых парламентариев.
Итоги голосования правящая партия встретила аплодисментами. Во время голосования произошел скандал. Депутат от ультраправой партии "Золотая заря" Константинос Барбарусис при голосовании ответил "Нет предательству". На это председатель парламента Никос Вуцис заметил, что есть только три голоса – "за", "нет" и "воздержался". "Нет предательству" - нет голоса, он не будет учитываться", - заявил Вуцис, чем вызвал бурное возмущение ультраправых.
Спикер вновь повторил, что "голоса с политическим содержанием" не учитываются. После перерыва в несколько минут голосование продолжилось. Дебаты по договору шли в парламенте два дня.
Договор, который Афины и Скопье подписали 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа, получил название Преспанское соглашение. Он решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В Греции считают, что македонцами могут называться только жители исторического региона в северной части страны, а не соседнего государства. В Скопье считают, что договор разрушает национальную идентичность народа.
Последний опрос показал, что большинство греков - 62% - отрицательно относятся к Преспанскому соглашению. Ранее против соглашения выступали до 80% греков, считающих, что название Македония принадлежит только им.
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