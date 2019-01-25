Парламент Греции ратифицировал договор о переименовании Македонии

Парламент Греции проголосовал за Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При открытом поименном голосовании ратификацию договора поддержали 153 депутата в 300-местном парламенте. Против были 146 депутатов. Один депутат воздержался.