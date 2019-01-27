Почти 70 тыс. человек вышли на акции протестов "желтых жилетов" во Франции

Не менее 69 тыс. человек приняли участие в одиннадцатом общенациональном дне протеста "желтых жилетов" во Франции, в том числе 4 тыс. - в Париже. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Как напоминает телеканал, в прошлую субботу на улицах французских городов протестовали 84 тыс. человек, в том числе 7 тыс. - в Париже.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты обвинили институты власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.

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