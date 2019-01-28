Франция и Египет подписали ряд соглашений в рамках визита Макрона в Каир

28 января 2019 16:58 (UTC+04:00)

Франция и Египет подписали в понедельник ряд совместных документов в рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Каир, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В частности, стороны договорились о финансировании строительства новой линии метрополитена, которая свяжет Каирский международный аэропорт и район Геллиополис. Инвестиции в проект, который осуществляет французская компания, составят более 300 миллионов евро.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в государственном управлении. Также подписана декларация о намерениях по строительству совместного фармакологического предприятия. Кроме того, подписана Совместная декларация об укреплении сотрудничества в сфере культуры, образования и франкофонии.

Также Каир и Париж договорились о реорганизации Французского университета в Египте.

Французский лидер прибыл в Египет в воскресенье и сначала посетил храмовый комплекс Абу-Симбел на самом юге Египта, а затем прибыл в Каир, где прошли его переговоры с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Макрона в поездке сопровождают пять министров правительства и несколько десятков руководителей крупнейших французских компаний.

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