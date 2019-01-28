Франция и Египет подписали ряд соглашений в рамках визита Макрона в Каир

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в государственном управлении. Также подписана декларация о намерениях по строительству совместного фармакологического предприятия. Кроме того, подписана Совместная декларация об укреплении сотрудничества в сфере культуры, образования и франкофонии.

Также Каир и Париж договорились о реорганизации Французского университета в Египте.

Французский лидер прибыл в Египет в воскресенье и сначала посетил храмовый комплекс Абу-Симбел на самом юге Египта, а затем прибыл в Каир, где прошли его переговоры с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Макрона в поездке сопровождают пять министров правительства и несколько десятков руководителей крупнейших французских компаний.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.