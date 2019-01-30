В Германии задержали трех беженцев по подозрению в подготовке теракта

Правоохранительные органы Германии задержали в среду на севере страны трех мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По версии обвинения, подозреваемые - трое беженцев из Ирака, в ФРГ находятся с осени 2015 года. Они проживали в округе Дитмаршен (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Предполагаемые исламисты через интернет скачали инструкцию по изготовлению взрывного устройства, а также закупили мощные фейерверки для извлечения из них пороха. Кроме того злоумышленники заказали через контактное лицо в Великобритании взрыватель, однако посылка была перехвачена британскими правоохранителями.

В качестве альтернативы они рассматривали нападение с использованием огнестрельного оружия, однако купить его не смогли. После этого один из задержанных записался на уроки вождения, чтобы совершить теракт, направив в толпу транспортное средство.

Генпрокуратура полагает, что теракт находился на ранней стадии подготовки. Конкретной цели для нападения предполагаемые исламисты выбрать не успели. Следователи не знают, являются ли они членами какой-либо из террористических организаций.

В течение дня суд примет решение об аресте задержанных.

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