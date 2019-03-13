Европарламент призвал создать базу для введения санкций за кибератаки

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили в среду резолюцию, в которой содержится призыв к созданию правовой базы внутри ЕС для введения санкций в отношении ответственных за кибератаки на территории содружества. Трансляция голосования на заседании пленарной сессии велась на сайте ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европарламент рекомендует... рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как на уровне ЕС, так и на международном уровне для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетическую и информационную войну, которая позволила бы обеспечить жесткий ответ со стороны ЕС, включая также целенаправленные санкции против тех, кто отвечает за организацию и проведение этих кампаний", - говорится в принятом документе. Отдельно упоминается необходимость противодействия "враждебным действиям государственных и негосударственных субъектов".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.