Европарламент призвал создать базу для введения санкций за кибератаки

13 марта 2019 17:06 (UTC+04:00)

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили в среду резолюцию, в которой содержится призыв к созданию правовой базы внутри ЕС для введения санкций в отношении ответственных за кибератаки на территории содружества. Трансляция голосования на заседании пленарной сессии велась на сайте ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европарламент рекомендует... рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как на уровне ЕС, так и на международном уровне для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетическую и информационную войну, которая позволила бы обеспечить жесткий ответ со стороны ЕС, включая также целенаправленные санкции против тех, кто отвечает за организацию и проведение этих кампаний", - говорится в принятом документе. Отдельно упоминается необходимость противодействия "враждебным действиям государственных и негосударственных субъектов".

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