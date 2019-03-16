В Париже около 60 человек пострадали в ходе протестов "желтых жилетов"

По меньшей мере 60 человек получили различные ранения в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Префектура полиции Парижа сообщила о 42 пострадавших среди участников акции протеста, о 17 получивших ранения сотрудниках правоохранительных органов и одном раненом пожарном", - передает портал France Info.

Также портал привел данные по задержаниям во французской столице: к настоящему времени известно о 192 задержанных.

По данным МВД Франции, на которые ссылается портал, всего в субботу по всей стране на протесты вышли 32,3 тысячи человек, что на 3,7 тысячи больше, чем неделю назад.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

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