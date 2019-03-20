Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня

20 марта 2019 16:23 (UTC+04:00)

Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. Об этом в среду заявила, выступая в парламенте, премьер-министр королевства Тереза Мэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня", - сказала глава правительства.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС получил запрос Великобритании о переносе Brexit, изначально запланированного на 29 марта.

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