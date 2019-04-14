В Испании дом, где родился Сальвадор Дали, станет музеем

Мэрия испанского города Фигерас начинает реконструкцию дома, где родился и провел первые годы жизни Сальвадор Дали. Во второй половине 2021 года в доме откроется музей, посвященный жизни художника. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Евро Пульс".

Основной темой музея станут детство и юность Сальвадора Дали, которые тот провел в Фигерасе. Помимо этого будут представлены экспонаты, связанные с взрослой жизнью художника.

Музей расположится в доме номер 20 по улице Монтуриол, который был построен в 1898 году в стиле модерн. Сейчас там находятся офисные помещения, но в ближайшее время начнется реконструкция.

В испанском Фигерасе также есть знаменитый Театр-музей Дали, где собраны работы художника. В будущем мэрия планирует открыть еще один музей, посвященный ему – в доме Мас Рожер рядом с площадью Ла-Палмера, где он жил с родителями с восьмилетнего возраста.

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