СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции

26 апреля 2019 04:58 (UTC+04:00)

Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на пятницу начали забастовку, переговоры с представителями профсоюза в Дании и Норвегии продолжаются, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы прекратили переговоры через несколько минут после наступления полуночи. Забастовка в Швеции началась", - цитирует издание Aftonbladet Яна Шёлина (Jan Sjölin), выступающего посредником при переговорах представителей профсоюза и стороной работодателей.

Пилоты требуют повышения зарплаты на 13%, в то время как представители SAS предлагают повышение на 2,3 процента.

Как сообщалось ранее, с целью избежать экстренной отмены рейсов и скопления пассажиров в аэропортах SAS заранее отменила около 200 рейсов, запланированных на пятницу. Всего около 1,5 тысяч пилотов SAS входят в профсоюз, в случае масштабной забастовки будут затронуты около 70% рейсов авиакомпании, финансовые потери могут составить до 3,5 миллионов евро в день.

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