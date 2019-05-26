Во Франции "Национальное объединение" Ле Пен получило большинство голосов на выборах в ЕП

26 мая 2019 22:38 (UTC+04:00)

Крайне правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент после завершения голосования, опережая своих главных соперников, правящую партию "Республика на марше". Соответствующие результаты прогнозирует французская социологическая служба Elabe ("Элаб"), приводя информацию на 20:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, согласно предварительным данным, за "Нацобъединение" с молодым Джорданом Барделлой во главе списка кандидатов свои голоса отдали 24,20% избирателей, в то время, как "Республика на марше", список которой возглавила экс-министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, получила 22,4% голосов.

Явка, по данным Elabe, составила 52%.

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