Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении

28 мая 2019 21:48 (UTC+04:00)

Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Sputnik Литва, LRT обратится в Европейский вещательный союз с просьбой признать ошибку. Литовские представители отмечают, что представленные итальянским вещателем RAI результаты голосования расходятся с официальными итогами полуфинала.

Из скорректированных данных следует, что итальянские зрители дали Векленко на один балл больше. Именно столько ему не хватило для выхода в финал.

"Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации", — цитирует Sputnik Литва генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса.

При этом сам исполнитель заявил, что подобные решения принимают его менеджеры, а лично он занимается творчеством.

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