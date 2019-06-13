Дуда раскрыл детали соглашения с США о присутствии военных в Польше

13 июня 2019 01:29 (UTC+04:00)

Американские войска будут присутствовать в Польше постоянно, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тот документ, который мы подписали, имеет переломный характер", - сказал Дуда, уточнив, что до настоящего момента, американцы изучали условия своего военного присутствия в Польше.

"А сегодня мы говорим о постоянном присутствии. Присутствии ротационном, но так выгоднее", - добавил он.

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