Макрон заявил, что поддержал бы назначение Меркель на пост главы ЕК

21 июня 2019 05:15 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он был бы готов поддержать кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии, если бы она на него претендовала. Об этом он заявил в пятницу на брифинге после завершения первого дня саммита ЕС, в ходе которого лидеры Евросоюза не смогли договориться о том, кто заменит Жан-Клода Юнкера на посту главы ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я ничего не имею против кандидатов от Германии как таковых. Я бы поддержал кандидатуру [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, если бы она претендовала на этот пост", - заявил он, отвечая на вопрос о своем отношении к кандидату на пост главы Еврокомиссии от ведущей фракции в Европарламенте, христианско-демократической Европейской народной партии, немцу Манфреду Веберу.

Меркель не входит в число обсуждаемых в настоящий момент кандидатов на пост главы Еврокомиссии. В преддверии саммита ЕС многие дипломатические источники говорили об оппозиции со стороны Франции кандидатуре Вебера, против которого выступает и ряд других европейских лидеров.

После неудачной ночной дискуссии вопрос о новом председателе Еврокомиссии отложен до 30 июня, когда в Брюсселе будет созван внеочередной саммит ЕС для обсуждения назначений на все руководящие посты в институтах Евросоюза.

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