В Дании будет сформировано социал-демократическое правительство меньшинства

26 июня 2019 10:59 (UTC+04:00)

Социал-демократическая партия Дании после нескольких недель переговоров достигла договоренности с остальными партиями левоцентристского блока (Радикальная Венстре, Социалистическая народная партия, Единый список) о формировании правительства. Об этом лидер социал-демократов и будущий премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила в среду на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Мне очень приятно, что после почти трех недель переговоров у нас теперь есть большинство для формирования нового социал-демократического правительства, - отметила она. - У нас достигнута общая договоренность, которая станет основой правительства".

Фредериксен подчеркнула, что не хочет представлять какую-либо правительственную декларацию.

Позднее утром она отправится к королеве Маргрете II, чтобы представить свое новое правительство меньшинства. Королева даст официальное одобрение и позже назначит дату, когда Фредериксен сможет представить своих министров.

На выборах 5 июня левые партии получили 91 мандат, а правоцентристы - 75. Социал-демократическая партия стала крупнейшей в стране с результатом 25,9% голосов. На втором месте - Либеральная партия (Венстре) с 23,4%.

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