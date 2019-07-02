Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты

2 июля 2019 21:24 (UTC+04:00)

Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

"Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", - сказал он.

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля - главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля - главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард - главы Европейского центробанка.

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