Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генсека МАГАТЭ

22 июля 2019 12:58 (UTC+04:00)

Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря МАГАТЭ Юкия Амано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в понедельник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Глубоко опечалена кончиной генерального секретаря МАГАТЭ Юкия Амано, человека экстраординарного профессионализма и самоотверженности, самозабвенно служившего международному сообществу. Я никогда не забуду нашей совместной работы. Работать с ним было огромным удовольствием и высокой честью", - заявила Могерини.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщила в понедельник пресс-служба организации. Ранее сообщалось, что Амано может покинуть досрочно пост гендиректора агентства в марте 2020 года по причине болезни.

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