В Греции загорелся туристический автобус

8 августа 2019 00:49 (UTC+04:00)

Пожар произошёл вечером в туристическом автобусе в тоннеле у города Козани на севере Греции, никто не пострадал, сообщает местное интернет-издание kozanilife.gr, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался по не выясненным пока причинам, когда автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Автобус находился в этот момент в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.

Водителю автобуса удалось спокойно вывести транспортное средство из туннеля, остановить его на краю автотрассы и безопасно высадить всех пассажиров, так что ни один из них не оказался в опасности, сообщает издание.

Издание опубликовало также видеозапись пожара. Судя по видео, в автобусе в момент возгорания находились несколько десятков человек, в том числе много детей. Автобус сгорел полностью.

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