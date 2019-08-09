В девяти департаментах Франции введен повышенный уровень опасности из-за сильных гроз

Предпоследний уровень метеотревоги введен в девяти департаментах Франции в связи с ожидающимися сильными грозами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности непогода затронет шесть департаментов в центральной и северо-восточной частях страны (Об, Кот-д’Ор, Марна, Верхняя Марна, Мез и Йонна), а также три департамента на юге страны: Аверон, Верхняя Гаронна и Тарн. Отмечается, что в указанных районах с 16:00 ожидаются ливни, град и сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 27,7 м/с.

В связи со сложной погодной обстановкой специалисты рекомендуют проявлять бдительность и ограничить использование электроприборов на открытой местности.

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