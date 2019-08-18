Макрон призвал французов отказаться от насилия в пользу единства

18 августа 2019 00:29 (UTC+04:00)

Франция должна преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты. Такое мнение озвучил в субботу президент Эмманюэль Макрон, выступая на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза (юг республики), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна иногда сталкивается с разногласиями, и последние месяцы прошли на фоне трудных моментов разобщения, иногда насилия, которые мы должны преодолеть", - сказал он. Президент отметил, что существуют самые разные причины для недовольства граждан, хотя некоторые из них "можно оспорить". "Главное - уметь слушать", - подчеркнул он.

"Но никогда нельзя забывать о том, что, каковы бы ни были разногласия, в важные моменты истории мы умели договариваться, чтобы идти вперед", - сказал Макрон. Он заявил, что подобные памятные мероприятия должны вдохновлять французов на самоотверженность и напоминать им о подвиге их предков, боровшихся за свободу страны "не ради собственных интересов и не просивших что-то лично для себя".

Глава государства не стал уточнять, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения "желтых жилетов", которые в сороковой раз с ноября прошлого года проводили акции протеста в разных городах страны. В силу крайне малой численности маршей, особенно на фоне протестов 2018 года, центральные СМИ практически не уделяют им внимания. Согласно региональным изданиям, в Тулузе, где были отмечены столкновения со стражами порядка, а также в Париже и Лонглавилле на улицы вышли несколько сотен человек, в Бордо, Лионе и других городах речь шла лишь о десятках манифестантов. На фоне стандартных призывов к отставке действующей власти и повышении уровня жизни граждан журналисты отметили транспаранты и призывы в поддержку протестов в Гонконге.

Кризис сомнений

По мнению французского лидера, сейчас во Франции, в Европе и "во всем западном мире" существует "кризис сомнений". "Он также заключается в забвении храбрости, атмосфере безропотности и отказа от убеждений", - указал Макрон. В этой связи он напомнил об "истории мужества" и "духе сопротивления", свойственным Франции и заявил, что "любовь к родине должна примирить французов".

Макрон второй год подряд принимает участие в церемонии по случаю освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза войсками союзников от сил фашистской Германии. Боевые действия проходили в рамках операции "Драгун", в начале которой 15 и 16 августа 1944 года на участке побережья между Тулоном и Каннами в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег высадились около 450 тыс. солдат французской и американской армий, а также британских подразделений.

Небольшой город Борм-ле-Мимоза находится на побережье Средиземного моря рядом с фортом Брегансон, в котором президент проводит свой летний отпуск. В этом году, по данным телеканала Бэ-эф-эм, на церемонию были приглашены около 200-300 человек.

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