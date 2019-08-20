Площадь лесного пожара на Канарах достигла 10 тыс. га

Площадь лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) достигла 10 тыс. га. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство France-Presse (AFP).

По его данным, к настоящему моменту эвакуированы более 9 тыс. человек. Власти не исключают, что в ближайшее время будет проведена дополнительная эвакуация.

Как отмечает France-Presse, в правительстве страны заявляют, что речь идет о самом крупном пожаре на территории Испании в этом году. Ранее сообщалось, что пламя охватило 6 тыс. га. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. Возгорание распространилось на заповедник Тамадаба. Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы около 1 тыс. человек.

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