Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms

20 августа 2019 22:50 (UTC+04:00)

Итальянская прокуратура наложила арест на судно испанской НПО Open Arms, которое находится у берегов острова Лампедуза с почти 80 мигрантами на борту, и распорядилась переправить их на берег, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Решение о конфискации судна, как передает телеканал TGCOM24, принято прокурором города Агридженто Луиджи Патронаджио после того, как он побывал на борту в сопровождении полиции и врачей. Следствие также открыло дело по статье о неисполнении служебных обязанностей, которое дополнит уже начато расследование о незаконном лишении свободы.

Ранее Патронаджио назвал ситуацию на борту Open Arms "взрывоопасной": мигранты стали бросаться в воду в попытке добраться до берега. Их спасли катера итальянской береговой охраны и доставили на берег. Еще 11 человек забрали с корабля из "санитарных соображений".
По последним данным, сейчас на борту Open Arms остаются 79 мигрантов.

После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.

Однако НПО Proactiva Open Arms не согласна направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию" на борту и расстояние, но готова переправить мигрантов на чартерном рейсе.

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