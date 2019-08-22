Греция намерена изменить политику предоставления убежища

22 августа 2019 17:13 (UTC+04:00)

Греция планирует изменить государственную политику в сфере предоставления убежища и готова ускорить процесс, упростив соответствующую процедуру, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Через Грецию в 2014-2015 годах проходили основные миграционные потоки в Европу из Турции, через страну транзитом прошли сотни тысяч человек. В феврале 2016 года "балканский коридор" миграции был закрыт и несколько десятков тысяч человек оказались заблокированы в Греции. Сейчас число беженцев оценивается в 70 тысяч. Власти Греции пытаются "разгрузить" переполненные лагеря беженцев и мигрантов, отправляя их на материковую часть страны. Однако на их место прибывают новые мигранты.

Премьер Греции в интервью французской газете Figaro подчеркнул необходимость изменений в политике предоставления убежища. "Мы собираемся изменить нашу государственную политику по вопросу предоставления убежища и собираемся значительно упростить административную процедуру за счет ускорения принятия решений", - заявил Мицотакис.
"Очевидно, те, кто получают его (убежище), обладают правом остаться в Греции, в то время как те, кто не отвечает требованиям, должны вернуться в Турцию, что регулируется соглашением между ЕС и Турцией", - добавил он.
При этом премьер Греции добавил, что в ЕС должна быть общая политика предоставления убежища, а также высказался за реформирование Дублинского соглашения.
Страны ЕС длительное время обсуждают реформу Дублинского соглашения от 1990 года, которое подписали все государства ЕС. Согласно документу, ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз.

Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства, чтобы обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию. С положениями "дублинского регламента" также связана проблема возвращения мигрантов, перебравшихся из одного государства ЕС в другое, в страну их первого въезда.

Европа переживала в последние годы самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Мигранты проникали в Европу по нескольким маршрутам, в том числе через Восточное и Западное Средиземноморье. В январе общеевропейское пограничное агентство Frontex сообщило, что число выявленных случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС оказалось в прошедшем году самым низким за последние пять лет.

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