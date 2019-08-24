Во Франции задержали 17 человек в ходе беспорядков перед саммитом G7

24 августа 2019 05:17 (UTC+04:00)

Не менее 17 участников демонстрации против саммита G7 в Биаррице были задержаны в городе Уррюнь (департамент Атлантические Пиренеи) в пятницу вечером. Об этом сообщает интернет-издание Linternaute, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Столкновения между демонстрантами и плолицией прошли неподалеку от лагеря антиглобалистов. В результате попадания фейерверка, выпущенного со стороны манифестантов, четверо полицейских получили легкие ранения. Согласно данным префектуры департамента, на которые опирается интернет-издание, беспорядки удалось подавить примерно к 22:00 по местному времени (23:00 мск).

Все задержанные были помещены под стражу за сокрытие лиц в ходе публичного мероприятия и отказ подчиниться требованиям стражей порядка. Издание уточняет, что вечером в пятницу около 100-200 человек пытались выйти на круговой перекресток, один из съездов с которого ведет к автостраде до испанской границы, однако жандармы смогли оттеснить агрессивно настроенных демонстрантов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции начинает работу саммит G7
В мире 01:27
Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
США 00:08
Макрон выступил против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР
Европа 23 августа 22:11
Франция назначила нового посла в Азербайджане
Политика 23 августа 13:21
Макрон: Франция готова к любым сценариям выхода Великобритании из ЕС
Другие страны 22 августа 17:48
Француз выиграл €4 млн в лотерею
Европа 22 августа 13:34
Лента новостей
Bloomberg: первый сертификационный полет Boeing 737 MAX намечен на октябрь
В мире 04:48
Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами в Амазонии
США 04:23
В ДТП в Анкаре погибли два человека
Турция 04:04
В Японии сообщили, что КНДР произвела очередной ракетный пуск
Другие страны 03:31
В Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Китай 03:00
Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии
Другие страны 02:33
Почти 200 человек заболели в США из-за курения электронных сигарет
США 02:02
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
США 01:42
Во Франции начинает работу саммит G7
В мире 01:27