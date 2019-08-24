Во Франции задержали 17 человек в ходе беспорядков перед саммитом G7

Не менее 17 участников демонстрации против саммита G7 в Биаррице были задержаны в городе Уррюнь (департамент Атлантические Пиренеи) в пятницу вечером. Об этом сообщает интернет-издание Linternaute, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Столкновения между демонстрантами и плолицией прошли неподалеку от лагеря антиглобалистов. В результате попадания фейерверка, выпущенного со стороны манифестантов, четверо полицейских получили легкие ранения. Согласно данным префектуры департамента, на которые опирается интернет-издание, беспорядки удалось подавить примерно к 22:00 по местному времени (23:00 мск).

Все задержанные были помещены под стражу за сокрытие лиц в ходе публичного мероприятия и отказ подчиниться требованиям стражей порядка. Издание уточняет, что вечером в пятницу около 100-200 человек пытались выйти на круговой перекресток, один из съездов с которого ведет к автостраде до испанской границы, однако жандармы смогли оттеснить агрессивно настроенных демонстрантов.

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