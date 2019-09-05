Власти Испании заявили о сокращении потока мигрантов из Африки

5 сентября 2019 05:55 (UTC+04:00)

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Испанию из Африки, значительно снизилось в первые восемь месяцев 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду в Рабате министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка по итогам встречи с главой МВД Марокко Абдельуафи Лафтитом.

"Благодаря сотрудничеству между Испанией и Марокко в сфере борьбы с нелегальной миграцией значительно снизилось число нелегальных мигрантов, прибывающих на испанскую территорию морским и наземным путем", - сообщил Гранде-Марласка. По его сведениям, в первые восемь месяцев 2019 года численность прибывших в Испанию нелегальных мигрантов уменьшилась на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Для сдерживания роста наплыва мигрантов к испанским берегам поддержка и активное сотрудничество со стороны марокканских властей оказалось незаменимым", - продолжил министр.

Он подчеркнул "важность оперативного взаимодействия сил безопасности Испании и Марокко в деле борьбы против сетей, занимающихся нелегальной переправкой мигрантов". "Это сотрудничество, выражающееся в обмене информацией и совместных действиях полицейских структур, уже позволило ликвидировать ряд незаконных сетей", - указал Гранде-Марласка.

Марокко, которое от Европы отделает узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС. По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов с территории королевства в страны Евросоюза, в последние годы существенно возросла. Главным направлением потока мигрантов стала Испания.

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