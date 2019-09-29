На острове Тенерифе отключили свет из-за нарушения энергоснабжения

Нарушение энергоснабжения привело в воскресенье к отключению света на всем испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщили в Twitter местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Повсеместная электрическая неисправность на всем острове", - отмечается в сообщении. "После отключения света на острове мы задействуем сотрудников местной полиции для облегчения движения в Санта-Крус при отсутствии светофоров. Мы просим об осторожности и призываем к спокойствию", - говорится в публикации властей.

Как уточнили в Twitter мэр Санта-Крус-де-Тенерифе Партисиа Эрнандес, компания Endesa "пытается восстановить свет на острове". "Нас информируют о том, что им потребуется около шести часов", - уточнила градоначальник. В испанском управлении аэропортов корреспонденту ТАСС сообщили, что ситуация "не отразилась ни на воздушном движении", ни на работе воздушных гаваней на острове.

Официально власти пока не называли причин случившегося. По данным местных СМИ, нарушение энергоснабжения могло произойти из-за взрыва на электростанции.

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