Правительство Германии приветствует решение об отсрочке Brexit

28 октября 2019 16:01 (UTC+04:00)

Правительство Германии приветствует решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, рассчитывает, что дополнительное время будет использовано продуктивно. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение. Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.

"Да, федеральное правительство поддерживает это и считает достигнутое сегодня утром в Брюсселе решение - это хороший шаг, хорошее решение. Позитивно, что все 27 стран-членов продемонстрировали единство. Теперь мяч на стороне Великобритании. Важно, чтобы дополнительное время продуктивно использовалось", - заявил он на брифинге в понедельник.

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