Аэропорт в Милане закрыли на 20 минут из-за сообщения о бомбе

7 ноября 2019 04:33 (UTC+04:00)

Терминал аэропорта Мальпенса в Милане закрыли из-за анонимного сообщения о бомбе, заложенной в здании. Через 20 минут аэропорт открылся и продолжил работу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство ANSA.

По его данным, в результате проверки в здании был задержан человек с подозрительным чемоданом. Содержимое багажа передано полиции для изучения.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

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