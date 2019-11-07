Аэропорт в Милане закрыли на 20 минут из-за сообщения о бомбе

Терминал аэропорта Мальпенса в Милане закрыли из-за анонимного сообщения о бомбе, заложенной в здании. Через 20 минут аэропорт открылся и продолжил работу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство ANSA.

По его данным, в результате проверки в здании был задержан человек с подозрительным чемоданом. Содержимое багажа передано полиции для изучения.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.