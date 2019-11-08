В Германии прогремел взрыв на шахте

Около 35 человек оказались заблокированы в результате взрыва на шахте в Тойчентале, расположенном в немецкой земле Саксония-Анхальт, в результате ЧП могли пострадать два человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.

"На шахте в Тойчентале, по предварительным данным, произошел хлопок под землей. Два человека пострадали, остальные находятся в безопасности под землей", - сообщило управление полиции города Галле.

Представитель полиции сообщила изданию, что информация о происшествии поступила в 9.03 по местному времени. Один из пострадавших получил тяжелые повреждения, другой отделался легкими ранениями, оба госпитализированы. Остальные горняки находятся на глубине около 700 метров, с ним есть связь, они обеспечены запасами кислорода.

На место прибыли сотрудники спасательной службы.

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