Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами

Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились, предположительно, 22 мигранта, сообщает британское издание Evening Standard, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, группа людей была задержана приблизительно в 7 утра по местному времени. Возраст, пол и национальность задержанных людей не уточняются.

По данным МВД Великобритании, задержанные пройдут медицинский осмотр, после чего будут переданы сотрудникам миграционной службы в Дувре.

Как отмечает издание, аналогичные задержания произошли в пятницу - тогда пограничники перехватили у побережья Британии в общей сложности 20 мигрантов.

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