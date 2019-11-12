Мэр итальянского города заплатит штраф 168 килограммами монет

12 ноября 2019 00:16 (UTC+04:00)

Мэр итальянского города Маленьо в знак протеста решил выплатить штраф государству шестью мешками монет номиналом в один евроцент, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в Facebook мэрия города в провинции Брешиа.

В общей сложности Паоло Эрба собрал 168 килограммов монет, которые составляют сумму в 1100 евро. Ранее государство обязало мэрию Маленьо вернуть эти средства, собранные за счет отчислений на благотворительность в налоговых декларациях местных жителей, из-за за 20-дневной просрочки в сдаче финансовой отчетности.

Как отмечается в сообщении городских властей, эти деньги должны были пойти на помощь местным семьям инвалидов.

В открытом письме премьер-министру и главе МВД мэрия Маленьо обращается "с криком боли" из одного из малых "городков, которые больше не могут".

"Я бы хотел, что за долгом приехал какой-нибудь государственный функционер, потому что я бы хотел воспользоваться возможностью и показать, как работают и выживают в городе на самой окраине империи", - написал Эрба, сопроводив пост своей фотографией с мешками денег.

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