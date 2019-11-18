Cтатую работы Бэнкси незаконно выставили на аукцион

Британский художник Энди Линк утверждает, что скульптуру "Пьяница" работы Бэнкси, которую выставили на аукцион современного искусства Sotheby’s, продают незаконно. Об этом как передает Trend ссылкой на РИА Новости, сообщает Guardian.

Статуя была установлена в небольшом сквере на Шефтсбери-авеню в Лондоне в 2004 году без соответствующего разрешения, как и почти все работы знаменитого стрит-артиста.

Линк "похитил" ее, зарегистрировал "находку" в полиции и связался с Бэнкси по поводу выкупа. Но тот предложил канистру бензина, чтобы сжечь работу, и Энди оставил ее в своем саду.

Через три года скульптуру похитили, пока Линка не было дома, о чем он сообщил в полицию.

Этой осенью статуя появилась в аукционном каталоге Sotheby’s. Ее предполагаемая стоимость — от 970 тысяч долларов до одного миллиона 290 тысяч долларов. И это самый дорогой лот на торгах, которые пройдут 19 ноября.

В Sotheby’s утверждают, что получили от продавца гарантии законности продажи произведения, и предполагают, что кражу совершил или сам Бэнкси или кто-то из его окружения. Представители стрит-артиста пока никак не прокомментировали ситуацию.

Линк же считает, что работа принадлежит ему, поскольку ее бросили на улице, он зарегистрировал "Пьяницу" в полиции, а Бэнкси не просил ее возвращать. "Я не понимаю, как Sotheby's могут ее продавать, когда у меня такие доказательства", — приводит издание его слова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.