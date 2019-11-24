Два человека пропали без вести в результате ливней и наводнений на юге Франции

24 ноября 2019 12:07 (UTC+04:00)

Затяжные ливни на юге Франции привели к наводнениям, в результате которых пропали без вести два местных жителя, не менее двух тяжело пострадали. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, один из пропавших без вести упал в бурный поток в департаменте Вар во время эвакуации спасателями, так как их лодка перевернулась. Второй был сбит потоком воды, когда вышел из дома - найти его не удалось.

В городе Кань-сюр-Мэр (департамент Приморские Альпы) трем десяткам спасателей удалось спасти попавшего под обвал 78-летнего местного жителя.

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