Британская полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Полиция Лондона установила личность нападавшего на Лондонском мосту, сообщается на официальном сайте правоохранительной службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Два человека скончались от ножевых ранений после нападения в пятницу днем неизвестного на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

"Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир", - заявил помощник комиссара Нейл Басу, слова которого приводит ведомство.

В настоящее время полиция устанавливает адрес злоумышленника в Стаффордшире.

Басу подтвердил, что нападавший был давно известен правоохранительным службам. В 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности. Его освободили из-под стражи под расписку в декабре 2018 года.

Представитель полиции сообщил, что в настоящее время правоохранители не разыскивают других подозреваемых по данному делу, однако проверяют возможность причастности других лиц к подготовке нападения.

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