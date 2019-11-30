Британская полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

30 ноября 2019 07:00 (UTC+04:00)

Полиция Лондона установила личность нападавшего на Лондонском мосту, сообщается на официальном сайте правоохранительной службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Два человека скончались от ножевых ранений после нападения в пятницу днем неизвестного на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

"Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир", - заявил помощник комиссара Нейл Басу, слова которого приводит ведомство.

В настоящее время полиция устанавливает адрес злоумышленника в Стаффордшире.
Басу подтвердил, что нападавший был давно известен правоохранительным службам. В 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности. Его освободили из-под стражи под расписку в декабре 2018 года.

Представитель полиции сообщил, что в настоящее время правоохранители не разыскивают других подозреваемых по данному делу, однако проверяют возможность причастности других лиц к подготовке нападения.

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